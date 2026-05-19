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नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्स देशका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठक

रुसी सचिव सर्गेई शोइगुले विशेष छलफल गर्ने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १३:०२

रुसको सुरक्षा परिषद्का सचिव सर्गेई शोइगुले नयाँ दिल्लीमा आफ्ना ब्रिक्स समकक्षीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्डा निर्माणको विषयमा छलफल गर्ने भएका छन्।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरक्षा मामिलाको जिम्मेवारी हेर्ने उच्चस्तरीय अधिकारीहरूको विशेष बैठक आयोजना हुन लागेको छ।

यस बैठकमा सहभागी देशका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान विश्वमा विकास भइरहेको बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको उदयका बीच ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच आपसी समन्वयलाई कसरी अझ बढाउन सकिन्छ भन्ने उपायहरूमाथि विस्तृत छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रुसी सुरक्षा परिषद्को प्रेस कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार यस महत्वपूर्ण बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षाका विभिन्न विशिष्ट मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर गहन बहस हुनेछ।

बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा सुरक्षा चुनौतीहरू बदलिइरहेकाले यस बैठकलाई रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

सुरक्षा परिषद्का सचिव सर्गेई शोइगुले यस बैठकका क्रममा ब्रिक्सका प्रमुख सदस्य देशहरूबाट आउने प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूसँग धेरै महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकहरू समेत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ दिल्ली ब्रिक्स सुरक्षा अधिकारी
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