सामसुङ स्मार्ट टिभीमा उपलब्ध भयो इन्स्टाग्राम एप

९ असार, काठमाडौं । इन्स्टाग्रामले अमेरिकामा रहेका सामसुङ स्मार्ट टिभीहरूका लागि आफ्नो टिभी एप विस्तार गरेको छ। यसका साथै कम्पनीले टिभी स्क्रिनका लागि नयाँ फिचरहरू पनि परीक्षण गरिरहेको छ। यसमा पर्सनल च्यानल, टिभीका लागि स्टोरी र होरिजन्टल भिडियो जस्ता फिचरहरू सामेल छन्।
सामसुङ स्मार्ट टिभीमा यो सेवा उपलब्ध भएसँगै अब अमेरिकाका धेरैजसो स्मार्ट टिभी डिभाइसमा इन्स्टाग्राम एप पुगेको छ। इन्स्टाग्रामले डिसेम्बर २०२५ मा अमेजन फायर डिभाइसहरूका लागि आफ्नो नयाँ टिभी एप ल्याएको थियो। यो एपको अनुभव युट्युबको टिभी एप जस्तै बनाइएको छ।
अहिले युट्युबमा स्मार्ट टिभी प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अमेरिकामा युट्युब सर्ट्स हेर्ने कुल संख्यामध्ये १५ प्रतिशतले टिभीमा नै यस्ता भिडियो हेर्ने गर्छन्। इन्स्टाग्राममा पनि प्रयोगकर्ताहरूले रिल्स् हेर्न धेरै समय बिताउने गरेका छन्। टिभीमा छोटा भिडियो हेर्ने यो ट्रेन्डलाई ध्यानमा राखेर इन्स्टाग्रामले यो कदम चालेको हो। कम्पनीले फेब्रुअरी महिनामा पनि धेरै डिभाइसमा आफ्नो टिभी एप विस्तार गरेको थियो।
नयाँ परिवर्तन अन्तर्गत इन्स्टाग्रामले टिभी एपमा च्यानलहरू र ठूलो स्क्रिनका लागि भर्टिकल ढाँचाका स्टोरीहरू ल्याउँदै छ। कम्पनीले टिभी स्क्रिनमा पूरै मिल्ने होरिजन्टल भिडियोहरूका लागि एउटा छुट्टै सेक्सन पनि परीक्षण गरिरहेको छ। यसका साथै प्रयोगकर्ताले अब आफ्नो मोबाइल एपबाट सिधै टिभीमा रिल्स् पठाउन सक्ने प्रविधि पनि थपिएको छ।
इन्स्टाग्रामले अहिले भिडियो बनाउने क्रिएटरहरूसँग मिलेर ठूलो स्क्रिनका लागि उपयुक्त हुने लामा र शृङ्खलाबद्ध भिडियोहरूको प्रयोग गरिरहेको छ। कम्पनीले स्मार्ट टिभीका लागि लाइभ भिडियो हेर्ने र कुराकानी गर्ने फिचरमा पनि सुधार गरिरहेको छ।
यसअघि इन्स्टाग्रामले ल्याएको आईजीटीभी एप चार वर्षको प्रयासपछि बन्द भएको थियो। तर अहिले क्रिएटरहरूले मिनी ड्रामा र सिरिजहरू बनाउन थालेकाले यो एपका लागि सही समय हुन सक्छ। यदि टिभीमा इन्स्टाग्राम एपको प्रयोग बढ्यो भने यसले विज्ञापनका लागि पनि नयाँ अवसरहरू ल्याउनेछ।
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