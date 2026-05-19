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एमाले संसदीय दलको बैठक जारी, ओलीले ब्रिफिङ गर्दै

बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरिरहेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १४:४२

९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक जारी छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा केहीबेरदेखि बैठक बसिरहेको हो ।

बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरिरहेका छन् । बैठक स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष ओलीले समसामयिक अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरिरहेका छन् ।

एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल हिजोमात्रै सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए ।

उनी पक्राउ परेपछि एमालेको संसदीय दलको बैठक बसेको हो । एमालेले आजै सचिवालय बैठक पनि बोलाएको छ ।

साँझ ६ बजे ओली निवास गुण्डुमा बैठक बस्न लागेको हो ।

नेकपा‍ एमाले
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