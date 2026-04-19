सरकारले मुलुकको स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने गतिविधि गरिरहेको छ : महन्थ ठाकुर

९ असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद महन्थ ठाकुरले वर्तमान सरकारले मुलुकको स्वतन्त्रतामाथि नै असर पार्ने खालको गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले वाह्य मुलुकको हित हुने खालको काम गरिरहेकाले उनीहरू खुसी भएको पनि सांसद ठाकुरको जिकिर थियो ।
उनले सरकारले नेपाली जनताको नभई अन्य मुलुकको हित हुनेगरी काम गरिरहेको पनि बताए।
सरकारको प्राथमिकतामा देश र जनता नरहेको सांसद ठाकुरको बुझाइ थियो ।
उनले भने,‘जुन राज्य छ । यो ननफङ्सनिङ हो । जनताको हातमा त केही छैन । सबै सकियो । हाम्रो स्वतन्तत्रतामाथि नै असर परिरहेको छ । किनकि बाहिरका मानिसले सबै चिज कब्जा गरिहाले । र उनीहरूको चित्त बुझाउने गरी सारा काम भइरहेको छ ।’
सांसद ठाकुरले सरकारको कारण मुलुक वाह्य मुलुकहरूको कब्जामा गएको पनि बताए ।
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