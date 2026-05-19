रविले भने– मतभेद भए कोठामा मिलाऔं, सडकमा तमासा देखाउने होइन

९ असार, काठमाडौं । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र देखिने मतभेद र जिज्ञासाहरूलाई सार्वजनिक विवादको विषय नबनाउ निर्देशन दिएका छन् ।
महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले परिपक्व राजनीतिक दलका रूपमा रास्वपाले आफ्ना ‘परिपक्व राजनीतिक दलका रूपमा हामीबीच भएका मनमुटाव, जिज्ञासा र प्रश्नहरूलाई आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ। त्यसलाई सडकको तमासा बनाउने होइन’, उनले भने । असहमति र प्रश्नहरूलाई स्वस्थ ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले पार्टीभित्रका मतभेदलाई सडक वा सार्वजनिक तमासाको विषय बनाउनुको सट्टा कोठाभित्र बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे ।
लामिछानेले पार्टीभित्र रहेका मतभेद समाधान गर्ने विशिष्ट क्षमता रास्वपासँग रहेको दाबी गर्दै त्यसको उदाहरण स्वयं कार्यकर्ताले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।
महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियाबारे बोल्दै उनले आफू कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा उभिने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। प्रतिस्पर्धा पदका लागि हुने भए पनि अन्तत: जित्ने व्यक्ति ‘घन्टी’ चिन्हको प्रतिनिधि र ‘निलो क्रान्ति’को योद्धा नै हुने उनको भनाइ थियो ।
‘कुनै गुट नहोस्, कुनै उपगुट नहोस्, कुनै प्यानल नबनोस् । फोन–फोनमा नाम पठाउने र भित्रभित्रै समूह बनाउने काम नहोस् । एक रास्वपा, एकढिक्का रास्वपा भन्ने भावनाका साथ अघि बढौँ,’ उनले भने ।
लामिछानेले अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनका गतिविधिमाथि निगरानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै रास्वपालाई मत दिएका ५२ लाख नागरिकले पनि पार्टीको व्यवहारलाई नियालिरहेको बताए ।
महाधिवेशनले पार्टीभित्र एकता, अनुशासन र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले प्रतिनिधिहरूले इतिहास रच्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्ने अपेक्षा समेत राखे ।
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