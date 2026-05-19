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म्याग्दीमा पहिरोले ईभी गाडी पुर्दा चालकको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १० गते २३:०६
प्रतीकात्मक तस्वीर

१० असार, काठमाडौं । म्याग्दीमा पहिरोले ईभी गाडी पुर्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार बुधबार राति करिब ८ बजे अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ महभिरस्थित बेनी–जोमसोम सडकखण्डमा पहिरो खस्दा ईभी गाडी पुरिएको हो ।

उक्त घटनामा ईभी चालक समेत रहेका पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–२१ का  २३ वर्षीय सोहेल मियाको मृत्यु भएको म्याग्दी प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दी र सशस्त्र प्रहरी गुल्म हेडक्वार्टर म्याग्दीबाट संयूक्त टोली खटिएर उद्धार गरेको थियो

उद्धार टोलीले गाडीभित्र रहेका मियालाई निकालेर उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल बेनी पुर्‍याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अहिले पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको बेनी–जोमसोम सडकखण्ड खुलाउने प्रयास जारी रहेको बताइएको छ ।

ईभी गाडी म्‍याग्दी
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