प्याजको भाउ बढ्यो

११ असार, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुकेको प्याजको भाउ क्रमशः उकालो लागेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले सुकेको प्याजको भाउ उकालो लागेको देखाएको हो।
एक साता अवधिमा प्याजको भाउ किलोमा औसत ६ रुपैयाँ बढेको छ ।
आज बिहीबार थोक बजारमा प्याजको भाउ प्रतिकिलो न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ५२ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
एक साताअधि ४ असारमा प्याज प्रतिकिलो न्यूनतम ४४ देखि अधिकतम ४७ रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएको थियो ।
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