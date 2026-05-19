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प्याजको भाउ बढ्यो

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते ११:०५

११ असार, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुकेको प्याजको भाउ क्रमशः उकालो लागेको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले सुकेको प्याजको भाउ उकालो लागेको देखाएको हो।

एक साता अवधिमा प्याजको भाउ किलोमा औसत ६ रुपैयाँ बढेको छ ।

आज बिहीबार थोक बजारमा प्याजको भाउ प्रतिकिलो न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ५२ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

एक साताअधि ४ असारमा प्याज प्रतिकिलो न्यूनतम ४४ देखि अधिकतम ४७ रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएको थियो ।

प्याज भाउ
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