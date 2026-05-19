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रास्वपा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन : रविले गरे मतदान

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते १२:२६

११ असार, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गरेका छन् ।

रास्वपाको जारी महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्यको मतदान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

चितवनको भरतपुरमा गत ७ गतेदेखि महाधिवेशन जारी छ ।

बन्द सत्र सकिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यद्यपि महाधिवेशन प्रतिनिधि र उम्मेदवार टुंगो ढिला हुँदा मतदान ढिला भएको थियो ।

रास्वपा
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