रास्वपा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन : रविले गरे मतदान

११ असार, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गरेका छन् ।
रास्वपाको जारी महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्यको मतदान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
चितवनको भरतपुरमा गत ७ गतेदेखि महाधिवेशन जारी छ ।
बन्द सत्र सकिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यद्यपि महाधिवेशन प्रतिनिधि र उम्मेदवार टुंगो ढिला हुँदा मतदान ढिला भएको थियो ।
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