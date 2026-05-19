+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अस्कर कलेज र विकास बोर्डको लेखन कार्यशालाबाट ८ सहभागी छनोट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते १५:००

११ असार, काठमाडौं । अस्कर कलेज र चलचित्र विकास बोर्डको सहकार्यमा आयोजित एक महिने लेखन कार्यशालाका ८ जना सहभागीले आफ्नो कथाको पहिलो ड्राफ्टलाई पूर्णता दिएका छन् ।

वैशाख ३० देखि जेठ ३० गतेसम्म सञ्चालित कार्यशालाबाट दीपिका थापाको ‘विसर्ग’, सुदीप एटीको ‘भ्यागुताको उडान’, दिवसराज भट्टराईको ‘नेपाल यातायात’, माइकल महतको ‘आफ्नै आकाश’, रमेश महतोको ‘राजासाहेब’, इभेन्जिला तुलाधरको फलेन पेटल्स, प्राञ्जल पाण्डेको ‘घरको बाटो’, मञ्जुश्री नेपालीको ‘म्युज’ ले पूर्णता पाएका हुन् ।

मेन्टर सुरज सुवेदीको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यशालाका लागि प्राप्त ४२ आवेदनमध्ये छनोट समितिले १० जना सहभागी छनोट गरेको थियो । एक महिनाको अवधिमा सहभागीहरूले सिर्जनात्मक लेखन, कथा विकास, चरित्र निर्माण, दृश्य संरचना, संवाद लेखन तथा व्यक्तिगत अनुभवलाई कलात्मक अभिव्यक्तिमा रूपान्तरण गर्ने विविध अभ्यासमा सहभागिता जनाएका थिए ।

यस क्रममा सहभागीका अनुभव, कल्पना र अवलोकनबाट जन्मिएका कथाहरूमध्ये उत्कृष्ट कथाहरू छनोट गरी तिनलाई पटकथाको स्वरूप दिन मार्गदर्शन गरिएको मेन्टर सुवेदीले बताए ।

कार्यशाला समापन कलेज परिसरमा रहेको साधना घर थिएटरमा भएको थियो । बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसी प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। समापन कार्यक्रममा सहभागीहरूले आफ्नो लेखन यात्राका अनुभव सुनाउँदै कार्यशालामा विकसित दृश्यहरू वाचन गरेका थिए ।

अध्यक्ष दिनेश डीसीले सहभागीहरूको प्रस्तुति अवलोकन गर्दै नेपाली चलचित्र तथा रंगमञ्च क्षेत्रको भविष्य नयाँ पुस्ताका सर्जकहरूको हातमा रहेको उल्लेख गरे।

कार्यशाला संयोजक जेम्स ढकालका अनुसार अन्तिम रूपमा विकसित सबै पटकथालाई अस्कर कलेजको सहकार्यमा साधना घर थिएटरमा मञ्चन गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ । मौलिक कथा र नयाँ आवाजहरूको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ढकालले बताए ।

लेखन कार्यशाला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सशस्त्र प्रहरीमा आर्थिक सुशासन र सीमा सुरक्षा प्राथमिकता : महानिरीक्षक पौडेल

सशस्त्र प्रहरीमा आर्थिक सुशासन र सीमा सुरक्षा प्राथमिकता : महानिरीक्षक पौडेल
सुकुमवासीको पत्र – उचित विकल्प नदेखाए पुरानै ठाउँमा छाप्राे हाल्छौं

सुकुमवासीको पत्र – उचित विकल्प नदेखाए पुरानै ठाउँमा छाप्राे हाल्छौं
भारतको अरुणाचल प्रदेशमा विनाशकारी बाढी

भारतको अरुणाचल प्रदेशमा विनाशकारी बाढी
मेडिकल काउन्सिलले ल्यायो ‘हेलो एनएमसी’ पोर्टल!

मेडिकल काउन्सिलले ल्यायो ‘हेलो एनएमसी’ पोर्टल!
काठमाडौंको एक गेस्ट हाउसमा पुरुष मृत फेला

काठमाडौंको एक गेस्ट हाउसमा पुरुष मृत फेला
समूह डी : अमेरिका आरामदायी अवस्थामा, अस्ट्रेलिया र पाराग्वेको लक्ष्य समूह उपविजेता

समूह डी : अमेरिका आरामदायी अवस्थामा, अस्ट्रेलिया र पाराग्वेको लक्ष्य समूह उपविजेता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

8 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित