बेल्जियम र न्युजिल्यान्डलाई जित्नैपर्ने दबाब, इजिप्ट बन्ला समूह ‘जी’ को विजेता ?

१२ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘जी’ का अन्तिम दुई खेल भोलि बिहान हुँदैछन् । यस समूहबाट चारवटै टोलीको नकआउट सम्भावना कायमै रहेको छ ।
पहिलो खेलमा इरान र इजिप्ट सियाटलको सियाटल स्टेडियममा आमनेसामने हुँदैछन् । इजिप्टले आफ्नो अघिल्लो खेलमा न्युजिल्यान्डलाई ३-१ ले हराएर ४ अंकका साथ बलियो सम्भावना बनाएको छ भने इरान लगातार दुई बराबरी (न्युजिल्यान्डसँग २-२ र बेल्जियमसँग ०-०) पछि आफ्नो पहिलो जित निकाल्दै नकआउटको टिकट पक्का गर्न चाहन्छ ।
सोही समयमा हुने अर्को खेलमा, १ अंक मात्र जोडेको न्युजिल्यान्ड र २ अंक बोकेको युरोपेली पावरहाउस बेल्जियम भ्यानकुभरको बीसी प्लेस स्टेडियममा भिड्दैछन् ।
बेल्जियमका लागि यो खेल समूह विजेता बन्ने अवसर हो भने न्युजिल्यान्डका लागि विश्वकप इतिहासमै पहिलो पटक नकआउट चरणमा पुग्ने अन्तिम ‘गर या मर’ को अवसर हो ।
इरान भर्सेस् इजिप्ट
इरान र इजिप्टबीच फुटबलको मञ्चमा निकै विरलै मात्र भेट हुने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल इतिहासमा यी दुई टोली हालसम्म मात्र १ पटक आमनेसामने भएका छन् ।
सन् २००० मा भएको उक्त एकमात्र मैत्रीपूर्ण खेल निर्धारित समयमा १-१ को बराबरीमा सकिएपछि पेनाल्टी सुटआउटमा इजिप्ट विजयी भएको थियो । फिफा विश्वकपको मुख्य मञ्चमा भने यी दुई राष्ट्र पहिलो पटक भिड्दैछन् ।
इजिप्ट यो खेल जित्दै वा बराबरी खेल्दै सिधै अगाडि बढ्न सक्छ भने इरानलाई अर्को चरण सुरक्षित गर्न केवल जितको खाँचो छ ।
प्लेयर्स टु वाच
मेहदी तारेमी (इरान – फरवार्ड) : इरानको आक्रमणका मुख्य खम्बा तारेमी हुन् । बेल्जियम विरुद्ध उत्कृष्ट डिफेन्स गरेर क्लिन शिट राखेको इरानलाई आज गोल दिलाउने र इजिप्टको डिफेन्स तोड्ने मुख्य जिम्मेवारी यिनकै काँधमा हुनेछ ।
अलिरोजा बेइरानभान्ड (इरान – गोलकिपर) : अघिल्लो खेलमा बेल्जियमका विश्वस्तरीय फरवार्डहरूका ४ वटा उत्कृष्ट प्रहार बचाएर टोलीलाई १ अंक दिलाएका बेइरानभान्ड इरानका भरपर्दा पर्खाल हुन् । मोहम्मद सालाहलाई रोक्न उनको भूमिका विशेष हुनेछ ।
मोहम्मद सालाह (इजिप्ट – फरवार्ड) : इजिप्टका लेजेन्डरी कप्तान सालाह हाल उच्च फर्ममा छन् । न्युजिल्यान्ड विरुद्ध ३-१ को जितमा १ गोल र १ असिस्ट गर्दै नायक बनेका सालाहको गति र ‘फिनिसिङ’ इरानका लागि खेलभरि नै सबैभन्दा ठूलो खतरा बन्ने निश्चित छ ।
मोस्ताफा जिको (इजिप्ट – मिडफिल्डर) : न्युजिल्यान्ड विरुद्ध सानदार गोल गर्दै सनसनी मच्चाएका जिको इजिप्टको आक्रमणका नयाँ हतियार हुन् । सालाहसँग अग्रपङ्क्तिमा उनको तालमेल इराकी/इरानी डिफेन्सका लागि टाउको दुखाइ बन्न सक्छ ।
न्युजिल्यान्ड भर्सेस् बेल्जियम
न्युजिल्यान्ड र बेल्जियमबीच फुटबल इतिहासमा यसअघि कहिल्यै पनि कुनै आधिकारिक सिनियर खेल भएको छैन । भ्यानकुभरको यो खेल आफैंमा एउटा ऐतिहासिक सुरुवात हुनेछ ।
बेल्जियमले इजिप्ट र इरान दुवैसँग बराबरी खेलेर मात्र २ अंक जोडेकाले यो युरोपेली टोलीका लागि आफ्नो साख जोगाउने प्रतिष्ठाको लडाइँ हो । न्युजिल्यान्ड पनि इजिप्टसँग हारे पनि इरानसँग २-२ को बहादुरीपूर्ण बराबरी खेलेका कारण अप्रत्याशित नतिजा निकाल्ने रणनीतिका साथ तयार छ ।
प्लेयर्स टु वाच
क्रिस वुड (न्युजिल्यान्ड – स्ट्राइकर) : न्युजिल्यान्डका ऐतिहासिक कप्तान तथा प्रिमियर लिग स्टार वुड टोलीका मुख्य गोल मेसिन हुन् । बेल्जियमको केही दबाबमा रहेको डिफेन्स विरुद्ध एरियल एबिलिटीका साथ गोल निकाल्न उनी मुख्य हतियार हुन् ।
लिबेरातो काकाचे (न्युजिल्यान्ड – डिफेन्डर) : बायाँ विङ्ग्सबाट तीव्र गतिमा आक्रामक ओभरल्याप गर्दै कप्तान क्रिस वुडका लागि सटिक क्रस निकाल्न काकाचे माहिर छन् । बेल्जियमका विङ्गरहरूलाई रोक्न रक्षात्मक रूपमा पनि उनको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
केभिन डी ब्रुएना (बेल्जियम – मिडफिल्डर) : बेल्जियमका कप्तान तथा मुख्य प्लेमेकर डी ब्रुएना राष्ट्रिय टोलीका मुख्य रणनीतिकार हुन् । लगातार दुई बराबरीपछि टोलीलाई सिधै जित दिलाउन र रोमेलु लुकाकुका लागि सटिक पासहरू निकाल्न मैदानमा उनको जादु चल्नु आवश्यक छ ।
रोमेलु लुकाकु (बेल्जियम – स्ट्राइकर) : बेल्जियमका सर्वकालीन शीर्ष गोलकर्ता लुकाकु यस विश्वकपमा आफ्नो पहिलो गोलको खोजीमा छन् । न्युजिल्यान्डको शारीरिक रूपमा बलियो डिफेन्स तोड्न उनको शक्ति र फिनिसिङ क्षमता बेल्जियमको प्रमुख हतियार हुनेछ ।
यस्तो छ समिकरण
हाल इजिप्ट २ खेलमा ४ अंकसहित समूहको शीर्षस्थानमा छ र आजको खेलमा इजिप्ट विजयी भएमा ७ अंकका साथ स्पष्ट रूपमा समूह विजेता बन्नेछ । इजिप्टले इरान विरुद्ध बराबरी खेले मात्र पनि ५ अंकका साथ अर्को चरण सुरक्षित गर्नेछ ।
यद्यपि, इजिप्ट इरानसँग पराजित भएमा र अर्को खेलमा बेल्जियमले न्युजिल्यान्डलाई हराएमा इरान र बेल्जियमको ५-५ अंक हुनेछ, जसले गर्दा इजिप्ट ४ अंकमै सीमित हुँदै तेस्रोमा रहनेछ ।
अर्कोतर्फ, समान २-२ अंक बनाएर दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका बेल्जियम र इरानको लागि नकआउट समीकरण निकै सिधा छ । दुवै टोलीले आ-आफ्नो खेल जितेमा ५ अंकका साथ सिधै नकआउट चरणको टिकट काट्नेछन् ।
यसैगरी, केवल १ अंकका साथ तालिकाको पुछारमा रहेको न्युजिल्यान्डका लागि यो खेल ‘गर या मर’ को अवस्था हो । न्युजिल्यान्डले नकआउटको ऐतिहासिक यात्रा तय गर्न बेल्जियमलाई अनिवार्य रूपमा हराउनै पर्नेछ, जसबाट उसको ४ अंक हुनेछ ।
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