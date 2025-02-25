समूह ‘एच’ मा चारवटै टोलीको नकआउट सम्भावना कायमै, केप भर्डेले रच्ला इतिहास ?

१२ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘एच’ अन्तर्गत दुई अन्तिम अनि निर्णायक खेलहरू हुँदैछन् जसले यस समूहको नकआउट चरणको समिकरण तय गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।
पहिलो मुख्य खेलमा दुई पूर्वच्याम्पियन उरुग्वे र स्पेन समूहको शीर्ष स्थान र प्रतिष्ठाका लागि आमनेसामने हुँदैछन् । प्रशिक्षक मार्सेलो बिएल्साको तीब्र गतिको उरुग्वे र लुइस डी ला फोन्टेको कलात्मक स्पेन बीचको यो खेललाई ट्याक्टिकल हिसाबले उच्च स्तरको मानिएको छ ।
अर्कोतर्फ, सोही समूहको दोस्रो खेलमा पहिलो पटक विश्वकप खेलिरहेको अफ्रिकी टापु राष्ट्र केप भर्डे र एसियाली पावरहाउस साउदी अरेबिया नकआउटको सम्भावना जीवित राख्नका लागि ‘जसरी पनि जित्नै पर्ने’ दबाबका साथ मैदान उत्रँदैछन् ।
२ खेलमा १ जित र १ बराबरी खेलेको स्पेन ४ अंकसहित शीर्षस्थानमा छ । स्पेनले साउदी अरेबियालाई ४-० ले हराउँदा केप भर्डेसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो ।
यस्तै उरुग्वे र केप भर्डेको २ खेलमा समान २ अंक छ । उरुग्वेले साउदी अरेबियासँग १-१ को बराबरी खेलेको थियो भने केप भर्डेसँग २-२ को बराबरी खेलेको थियो । साउदीको १ अंक मात्र छ ।
उरुग्वे भर्सेस् स्पेन
उरुग्वे र स्पेनबीच अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा निकै लामो र आदरपूर्ण इतिहास छ । यी दुई टोली हालसम्म १० पटक आमनेसामने भएका छन्, जसमा स्पेनले ५ खेल जितेको छ भने उरुग्वेले कुनै पनि खेल जित्न सकेको छैन र ५ खेल बराबरीमा सकिएका छन् ।
विश्वकपको इतिहासमा भने यी दुई टोली दुई पटक भिडिसकेका छन्; सन् १९५० को विश्वकपमा २-२ को बराबरी भएको थियो भने सन् १९९० को विश्वकपको समूह चरणमा खेल गोलरहित (०-०) बराबरीमा सकिएको थियो ।
उरुग्वे स्पेन विरुद्ध इतिहासमै पहिलो ऐतिहासिक जितको खोजीमा छ।
प्लेयर्स टु वाच
फेडेरिको भाल्भेर्डे (उरुग्वे – मिडफिल्डर) : रियल मड्रिडका यी स्टार मिडफिल्डर उरुग्वेको टोलीका मुख्य इन्जिन हुन् । मैदानको मध्यभागमा उनको अथक ऊर्जा, खेल नियन्त्रण गर्ने र लामो दुरीबाट शक्तिशाली प्रहार गर्ने शैली स्पेनका लागि मुख्य खतरा हुनेछ ।
डार्विन नुनेज (उरुग्वे – स्ट्राइकर) : अल हिलालमा आबद्ध नुनेज उरुग्वेको आक्रमणका मुख्य गोल मेसिन हुन् । उनको विष्फोटक गति र शारीरिक शक्ति स्पेनिस डिफेन्स तोड्न उरुग्वेको प्रमुख हतियार बन्नेछ ।
रोड्री (स्पेन – मिडफिल्डर) : म्यानचेस्टर सिटीका मुख्य खेलाडी रोड्री स्पेनिस टोलीका रणनीतिक कमाण्डर हुन् । खेलको लय नियन्त्रण गर्ने र उरुग्वेको तीब्र गतिको काउन्टर अट्याकलाई मिडफिल्डमै रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी उनकै हुनेछ ।
पेड्री (स्पेन – मिडफिल्डर) : बार्सिलोनाका यी प्रतिभाशाली प्लेमेकर स्पेनको सिर्जनशीलताका मुख्य स्रोत हुन्। विपक्षी डिफेन्सको सानो ग्यापमा पनि सटिक पास निकाल्ने उनको कला यो खेलमा निर्णायक बन्न सक्छ ।
केप भर्डे भर्सेस् साउदी अरेबिया
केप भर्डे र साउदी अरेबियाबीच फुटबल इतिहासमा यो केवल पहिलो आधिकारिक भेट हो । विश्वकपको मञ्चमा यी दुई राष्ट्र यसअघि कहिल्यै आमनेसामने भएका छैनन् ।
पहिलो पटक विश्वकप खेलिरहेको केप भर्डेले अफ्रिकी छनोटमा देखाएको जुझारू रक्षात्मक प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै इतिहास रच्न चाहन्छ ।
अर्कोतर्फ, विश्वकपमा अर्जेन्टिना जस्ता ठूला टोलीलाई हराएको अनुभव बोकेको साउदी अरेबिया एसियाली फुटबलको साख जोगाउँदै ३ अंक बटुल्ने दाउमा छ ।
प्लेयर्स टु वाच
लोगान कोस्टा (केप भर्डे – डिफेन्डर) : भियारियालका मुख्य सेन्टर-ब्याक कोस्टा केप भर्डेको रक्षापङ्क्तिका कडा चट्टान हुन् । साउदीका विष्फोटक फरवार्डहरूलाई पेनाल्टी बक्स ननियर रोक्न उनको एरियल एबिलिटी महत्वपूर्ण हुनेछ ।
रायन मेन्डेज (केप भर्डे – फरवार्ड) : ३६ वर्षीय अनुभवी कप्तान मेन्डेज केप भर्डेको आक्रमणका मुख्य लिडर हुन्, जसको अनुभव यो दबाबपूर्ण खेलमा टोलीका लागि मेरुदण्ड साबित हुनेछ ।
सालेम अल-दावसारी (साउदी अरेबिया – फरवार्ड) : अल हिलालका लेजेन्डरी विङ्गर अल-दावसारी साउदी टोलीका मुख्य म्याच-विनर हुन् । बायाँ विङ्ग्सबाट गति बढाउँदै भित्र चिरेर छिर्ने र गोल निकाल्ने उनको शैली केप भर्डेका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्नेछ ।
सौद अब्दुलहामिद (साउदी अरेबिया – डिफेन्डर) : एएस रोमाबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने अब्दुलहामिद साउदीका तीब्र गतिका राइट-ब्याक हुन्, जसले डिफेन्स सम्हाल्नुका साथै दायाँ भागबाट आक्रामक ओभरल्याप गर्दै क्रस निकाल्न माहिर छन् ।
यस्तो छ समिकरण
हाल स्पेन २ खेलमा ४ अंक र उत्कृष्ट गोल अन्तरका साथ समूह ‘एच’ को शीर्षस्थानमा छ र उरुग्वे विरुद्ध विजयी भएमा वा बराबरी खेलेमा पनि नकआउट चरणमा पुग्नेछ ।
यद्यपी, स्पेन उरुग्वेसँग पराजित भएमा र अर्को खेलमा केप भर्डेले साउदी अरेबियालाई हराएमा उरुग्वे र केप भर्डेको समान ५ अंक हुन सक्छ, जसले गर्दा स्पेन तेस्रो स्थानमा झर्नेछ ।
स्पेनले उरुग्वेलाई हराएर अघि बढ्दा केप भर्डे र साउदी अरेबियामा जो विजयी भएपनि नकआउटमा प्रवेश गर्नेछन् ।
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