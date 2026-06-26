अष्ट्रेलिया समूह उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश

११ असार, काठमाडौं । अष्ट्रेलिया समूह उपविजेता बन्दै फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को वे एरिया रंगशालामा शुक्रबार बिहान भएको खेलमा पाराग्वेसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अष्ट्रेलिया नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
खेलभर दुवै टोलीले गोल गर्न उत्तिकै अवसर पाएपनि गोल गर्न सकेनन् । समूह ‘डी’ बाट अष्ट्रेलिया समूह उपविजेता बन्दै नकआउटमा जाँदा सहआयोजक अमेरिका ६ अंकका साथ शीर्ष स्थानमा रह्यो ।
अष्ट्रेलियासँग बराबरी खलेको पाराग्वेको नकआउट पुग्ने सम्भावना कायमै छ । तेस्रो स्थानमा रहेकामध्ये चौथो स्थानमा रहेको पाराग्वे नकआउटमा पुग्ने नपुग्ने निर्णय अन्य खेलको नतिजामा भर पर्नुपर्नेछ । तेस्रोमध्ये उत्कृष्ट ८ मा पर्न सकेन पाराग्वे नकआउटमा पुग्नेछ ।
अष्ट्रेलियाले तेस्रोपटक नकआउट चरणमा स्थान बनाएको छ । ७ पटक विश्वकप खेलेको अष्ट्रेलिया सन् २००६ र २०२२ को विश्वकपमा समूह चरण पार गरेको थियो ।
उक्त समूहबाट ७ अंकसहित विजेता बन्दै अमेरिका नकआउटमा प्रवेश गर्दा टर्कीए ३ अंकका साथ प्रतियोगिताबाट बाहिरियो ।
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