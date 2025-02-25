अन्तिम खेलमा टर्कीसँग अमेरिका पराजित, अघिल्ला दुई जितले बन्यो समुह ‘डी’को विजेता

१२ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को सहआयोजक अमेरिका समुह ‘डी’को विजेता बनेको छ । समुह चरणको अन्तिम खेलमा टर्कीसँग पराजित भएपनि यसअघि दुई जित निकालिसकेकाले अमेरिका ६ अंकसहित समुहको अंक तालिकामा शीर्ष स्थानमा कायम रह्यो ।
अन्तिम खेलमा टर्कीले अमेरिकालाई ३–२ गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । टर्कीका लागि अन्तिम इन्जुरी समयको ८ औं (९०+८) मिनेटमा कान आयहानले गोल गर्दै जित निकालेका हुन् ।
यो खेलमा अमेरिकाले तेस्रो मिनेटमै अग्रता लिएको थियो । अमेरिकाका लागि अस्टिन ट्रस्टीले गोल गरेका थिए ।
त्यसपछि खेलको १० औं मिनेटमा टर्कीका अर्दा गुलरले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए ।
यस्तै, ३१ औं मिनेटमा टर्कीका लागि ओर्कुन कोकुले गोल गर्दै टिमलाई २–१ गोल अन्तरले अग्रता दिलाए ।
अमेरिकाका लागि ४९ औं मिनेटमा सेबस्टियन बरहाल्टरले बराबरी गोल गरेका हुन् । तर, अन्तिम समयमा अमेरिकाले गोल रोक्न नसक्दा हार बेहोर्यो ।
अमेरिकासँगको यो जितका बाबजुद टर्की भने विश्वकपबाट बाहिरिएको छ । उसले यसअघि पाराग्वे र अस्ट्रेलियासँग हार बेहोरेको थियो ।
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