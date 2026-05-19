बालकुमारीको सडकमा भित्तेचित्र कोर्न सुरु (तस्वीर)

काठमाडौं । ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा सडक सौन्दर्यीकरण अभियानअन्तर्गत भित्ताहरूमा आकर्षक भित्तेचित्र कोर्न सुरु गरिएको छ ।
उपत्यकाका सडक र सार्वजनिक पर्खाललाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने महानगर तथा स्थानीय निकायको नीतिअनुरूप बालकुमारी आसपासका मुख्य सडकका भित्ताहरूमा कलात्मक पेन्टिङहरू कोरिएका हुन् ।
यी भित्तेचित्रमा नेपालका परम्परा, संस्कृति र सम्पदालाई झल्काउने दृश्य समेटिएका छन् । विशेषगरी बौद्ध सम्पदा तथा लाखे नृत्यका चित्र कोरिएका छन्, जसले स्थानीय सांस्कृतिक पहिचानलाई उजागर गर्नुका साथै सडकको सौन्दर्य पनि बढाएको छ ।
– नेपाल न्यूज ब्यांकबाट ।
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