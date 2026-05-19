मलाई अपरिपक्व हुने छुट छैन, जिम्मेवार सभापति बन्नेछु : रवि लामिछाने

१२ असार, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई अपरिपक्व हुने छुट नभएको बताएका छन् ।
चितवनमा भएको महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएका लामिछानेले शपथपछिको सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
साथै, उनले देशले आफ्नो पार्टीलाई आशा र भरोसा गरेकाले अझै धेरै मिहेनत गर्नुपर्ने नहुने बताए ।
‘संस्थापक सभापति भएको हुनाले मेरा केही गहन जिम्मेवारी छन् । देशले आशा र भरोसा गरेका हुनाले पनि त्यो आशा र भरोसा नटुटोस् भन्नका लागि मैले धेरै मिहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘यसअघि मलाई अपरिपक्वताको आरोप लाग्थ्यो । तर परिस्थितिले मलाई अपरिपक्व हुन छुट दिएको छैन ।’
उनले आफूलाई परिस्थितिले थप परिपक्व बन्न भनिरहेको पनि सम्बोधनको क्रममा भने ।
‘बढी जिम्मेवार र बढी परिपक्व बन्न मलाई परिस्थितिले भनिरहेको छ । पार्टी सभापतिका रुपमा जिम्मेवार रुपमा अघि बढाउनेछु । उदार भएर पार्टीलाई अघि बढाउनेछु,’ उनले भने ।
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