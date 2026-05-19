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शपथपछि रविले भने– रास्वपा परिपक्व भएर अघि बढ्नेछ

‘जे भयो आज हामी त्यहीँ छौं । जुन किसिमका कमी कमजोरी हामीले यो ४ वर्षमा छुटायौं, त्यो चिज हाम्रा कार्यक्रममा देखिन थालेका छन् । तर, यो सधैं देखिन हुँदैन,’ उनले भने ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १२ गते २०:२१

१२ असार, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी अब झनै परिपक्व भएर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

चितवनमा भएको महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका सभापति लामिछानेले शपथ ग्रहणपछिको सम्बोधनको क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।

‘प्रतिबद्धताका साथ हामी भन्न चाहन्छौं, पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनबाट राजनीतिक रुपमा वैधानिकता प्राप्त गरेको देशकै सबैभन्दा ठूलो झण्डै दुई तिहाइको सरकार सरकार सञ्चालन गरिरहेको रास्वपा परिपक्व भएर अघि बढ्नेछ,’ लामिछानेले भने ।

उनले यो ४ वर्षमा केही कमजोरी भएका र अब त्यसलाई सधैं देखिनेगरी अघि बढ्न नहुने जिकिर गरे ।

‘जे भयो आज हामी त्यहीँ छौं । जुन किसिमका कमी कमजोरी हामीले यो ४ वर्षमा छुटायौं, त्यो चिज हाम्रा कार्यक्रममा देखिन थालेका छन् । तर, यो सधैं देखिन हुँदैन,’ उनले भने ।

निर्वाचन भइसकेपछि एउटा परिणाम आउने बताउँदै जित हारलाई क्षणिक कुराको रुपमा लिन आग्रह गरे ।

‘निर्वाचन गइसकेपछि त्यसले एउटा परिणाम त दिइहाल्छ । प्रतिस्पर्धीका रुपमा हामीले लड्नैपर्छ । सभापतिका रुपमा मैले कुनै पनि अधिवेशनहरूमा आफूलाई प्रत्यक्ष संलग्न नगराई हेर्ने प्रयास गरेँ,’ उनले भने, ‘यो पहिलो महाधिवेशन भएकाले हाम्रो संगठन कस्तो अवस्थामा छ भन्ने हेर्नु थियो । हामी कहाँ रहेछौं भन्ने कुरा आन्द्राभुँडि थाहा पाउनु थियो । सभापतिका रुपमा अत्यन्तै महत्व राख्ने कुरा रहे । तमाम कमजोरीका बाबजुद पनि जसरी धैर्यता राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद ।’

रवि लामिछाने रास्वपा
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