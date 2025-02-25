फ्रान्स भर्सेस् नर्वे : २१ मिनेटमै ३ गोल, फ्रान्स २–१ ले अगाडि

१३ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत फ्रान्स र नर्वेबीचको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको छ । खेलको २१ मिनेटभित्रै तीन गोल भइसकेका छन् । जसमा फा्रन्स २–१ गोलअन्तरले अगाडि छ ।
खेलको सातौं मिनेटमा फ्रान्सका लागि ओस्मान डेम्बेलेले गोल गरेर टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
त्यसपछि २० औं मिनेटमा डेम्बेले फेरि अर्को गोल थप्दै फ्रान्सलाई २–० ले दोब्बर अग्रता दिलाए ।
त्यसको १ मिनेटभित्रै २१ औं मिनेटमा नर्वेका लागि थेलो आसगार्डले गोल गर्दै नर्वेको पनि खाता खोलेका छन् ।
योसँगै खेल २–१ को स्थितिमा पुगेको छ ।
समूह ‘आई’मा दुवै टोलीले यसअघि नै दुई दुई खेल जितेर नक आउट चरण प्रवेश गरिसकेका छन् । यो खेलले समुह विजेता र उपविजेताको टुंगो लगाउनेछ ।
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