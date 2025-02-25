कंगोविरुद्ध उज्बेकिस्तानको अग्रता

१४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत जारी खेलमा कंगो डीआरविरुद्ध उज्वेकिस्तानले अग्रता हासिल गरेको छ ।
आइतबार जारी खेलमा उज्बेकिस्तानका लागि खेलको १० औं मिनेटमा एल्डोर शोमुरोडोभले गोल गरेका हुन् ।
उज्बेकिस्तानका लागि खेलको १० औं मिनेटमा एल्डोर शोमुरोडोभले गोल गरेका हुन् ।
१४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत जारी खेलमा कंगो डीआरविरुद्ध उज्वेकिस्तानले अग्रता हासिल गरेको छ ।
आइतबार जारी खेलमा उज्बेकिस्तानका लागि खेलको १० औं मिनेटमा एल्डोर शोमुरोडोभले गोल गरेका हुन् ।
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