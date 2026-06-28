पानामालाई हराउँदै इंग्ल्यान्ड समूह विजेता

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- इंग्ल्यान्ड फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘एल’ को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
- न्यूयोर्क न्यू जर्सी रंगशालामा सम्पन्न खेलमा इंग्ल्यान्डले पानामालाई २–० गोलअन्तरले पराजित गरेको छ ।
- खेलको ६२औं मिनेटमा जुड बेलिङ्घम र ६७औं मिनेटमा ह्यारी केनले गोल गर्दै टोलीलाई विजयी बनाएका हुन् ।
१४ असार, काठमाडौं । इंग्ल्यान्ड फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘एल’ को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
न्यूयोर्क न्यू जर्सी रंगशालामा भएको खेलमा पानामालाई २–० ले हराउँदै इंग्ल्यान्ड समूह विजेता बनेको हो ।
इंग्ल्यान्डले खेलको ६२औं मिनेटमा पहिलो अग्रता लिएको थियो । जुड बेलिङ्घमले गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई पहिलो अग्रता दिलाएका थिए । त्यसको ५ मिनेटपछि कप्तान ह्यारी केनले गोल गर्दै इंग्ल्यान्डको अग्रता दोब्बर बनाए । त्यसपछि दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेन र इंग्ल्यान्ड विजयी भयो ।
इंग्ल्यान्डले ३ खेलबाट ७ अंक जोड्दै समूह विजेता बन्यो । क्रोएसियाले ६ अंक जोड्दै दोस्रो र घाना ४ अंक जोड्दै तेस्रो स्थानमा रह्यो । इंग्ल्यान्ड, क्रोएसिया र घाना नकआउट चरणमा प्रवेश गरे । पानामा जितविहिन रह्यो ।
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