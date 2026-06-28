पोर्चुगललाई बराबरीमा रोक्दै कोलम्बिया समूह विजेता

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- कोलम्बिया फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘के’ को विजेता बनेको छ ।
- पोर्चुगलसँग बराबरी खेल्दै कोलम्बियाले तीन खेलबाट सात अंक जोडेर समूहको शीर्ष स्थान हासिल गरेको हो ।
- समूहबाट कोलम्बिया, पोर्चुगल र डीआर कंगो नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
१४ असार, काठमाडौं । कोलम्बिया फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘के’ को विजेता बनेको छ ।
मियामी स्टेडियममा आइतबार बिहान भएको खेलमा पोर्चुगललाई गाेलरहित बराबरीमा रोक्दै कोलम्बिया समूह विजेता बनेको हो ।
कोलम्बियाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी बल पोजिसन राखेपनि गोल गर्न सकेन । दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा कोलम्बियाले हानेको गोल अफसाइडका कारण गोलको मान्यता पाएको थिएन ।
कोलम्बियाले ३ खेलबाट ७ अंक जोड्यो । पोर्चुगलले ५ अंक जोडेर उपविजेता बन्दा डीआर कंगो ४ अंक बनाएर तेस्रो स्थानमा रह्यो । उज्वेकिस्तान अंकविहीन हुन पुग्यो ।
यो समूहबाट कोलम्बिया, पोर्चुगल र डीआर कंगो नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
नकआउट चरणमा कोलम्बियाले घानासँग खेल्नेछ । पोर्चुगलले क्रोएसियाको सामना गर्नेछ । डीआर कंगोको भने प्रतिष्पर्धी टुंगिन बाँकी छ ।
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