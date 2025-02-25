अल्जेरिया र अस्ट्रिया दुवैले गोल थपे, खेल २–२ को बराबरीमा

१४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत अल्जेरिया र अस्ट्रियाबीच जारी खेल २–२ को बराबरीमा पुगेको छ । पहिलो हाफमा १–१को बराबरी खेलेका दुवै टोलीले गोल थप गरेका छन् ।
अस्ट्रियाका लागि खेलको ५५ औं मिनेटमा मार्सल सबिट्जरले गोल हानेर टिमलाई २–१को अग्रता दिलाएका थिए । तर, ५ मिनेटमै अल्जेरियाका रिहाद महरेजले बराबरी गोल फर्काए ।
त्यसअघि अस्ट्रियाले २८ औं मिनेटमा अस्ट्रियाका मार्को अर्नाटोभिचले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए ।
४५ औं मिनेटमा अल्जेरियाका रफिक बेलघालीले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए ।
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