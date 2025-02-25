अर्जेन्टिनाको पोस्टमा जोर्डनको गोल

१४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत अर्जेन्टिनासँगको खेलमा जोर्डनले एक गोल गरेको छ ।
यद्यपि अर्जेन्टिनाले खेलमा हालसम्म २–१ को अग्रता कायम राखेको छ ।
जोर्डनका लागि ५५ औं मिनेटमा मौसा अल्तामरीले गोल गरेका हुन् ।
यद्यपि अर्जेन्टिनाले खेलमा हालसम्म २–१ को अग्रता कायम राखेको छ ।
१४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत अर्जेन्टिनासँगको खेलमा जोर्डनले एक गोल गरेको छ ।
यद्यपि अर्जेन्टिनाले खेलमा हालसम्म २–१ को अग्रता कायम राखेको छ ।
जोर्डनका लागि ५५ औं मिनेटमा मौसा अल्तामरीले गोल गरेका हुन् ।
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