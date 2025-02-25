५२ वर्षपछि विश्वकप खेलेको कंगो नकआउट चरणमा

१४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘के’मा उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै कंगो डीआर नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
सुरुमै गोल खाएर पछि परेको अवस्थालाई उल्टाउँदै कंगोले अन्तिम समयमा कमब्याक गर्दै ३–१ गोलअन्तरको जित निकालेको हो ।
खेलको १० औं मिनेटमा उज्बेकिस्तानका एल्डोर शोमुरोडोभले गोल गरेर टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
त्यसपछि लामो समय गोल भएन । ६८ औं मिनेटमा कंगो पेनाल्टीको मौका पायो । जसलाई योवान विसाले उज्बेकिस्तानको गोलपोस्टमा सजिलै प्रहार गरेर खेललाई बराबरीमा ल्याए ।
त्यसको १० मिनेटपछि ७८ औं मिनेटमा फिस्टन मायेलेले अर्को गोल थपेर कंगोलाई अग्रता दिलाए ।
यस्तै अन्तिमतिर इन्जुरी समयमा योवान विसाले नै अर्को गोल गरेर कंगोलाई ३–१को स्थितिमा पुर्याए । त्यही खेलको अन्तिम नतिजा कायम भयो ।
यो जितसँगै कंगोले समूह ‘के’ ४ अंकसहित तेस्रो रह्यो । जुन उत्कृष्ट तेस्रोमध्ये पर्दै नकआउट चरण पुग्न पर्याप्त थियो ।
यसरी ५२ वर्षपछि विश्वकप खेलेको कंगो पहिलो पटकमै नकआउट पुगेको छ ।
यो समूहकै अर्को खेलमा पोर्चुगल र कोलम्बियाले गोलरहित बराबरी खेले । जसले कोलम्बिया ७ अंकसहित समूह विजेता बन्दा पोर्चुगल ५ अंकसहित उपविजेतामा चित्त बुझाउन बाध्य भयो ।
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