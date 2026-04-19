वाम एकताबारे गोकुलको टिप्पणी– पहिला फुटाएर गल्ती भयो भन

१५ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले वाम एकताको पहललाई फुटेको हाँडी जोड्ने लालसा भनेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै नेतृत्वबाट चलाइएको वाम एकताको सार आफ्नो असफलता छोप्न भुत्ते हतियार भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
‘सुधार र शक्ति आर्जन चाहेकै हो भने पहिला फुटाएर गल्ती भो–भन,’ बाँस्कोटाको चुनौती छ, ‘आफु छोडेर सहकर्मीलाई अघि बढ भन्न सक्छौ ?’
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