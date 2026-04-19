+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

होर्मुज स्ट्रेटमा तनाव कम गर्न अमेरिका र इरान पछि हट्न सहमत

पछिल्ला केही दिनहरूमा भएका शृङ्खलाबद्ध सैन्य आक्रमण र प्रतिआक्रमणपछि अमेरिका र इरान तनाव कम गर्दै आ-आफ्नो सेनालाई पछि हट्न सहमत भएका छन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते १५:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिका र इरान पछिल्ला सैन्य आक्रमणपछि तनाव कम गर्दै आ-आफ्नो सेनालाई होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्रबाट पछि हटाउन सहमत भएका छन्।
  • अमेरिकी अधिकारीले यस सहमतिपछि व्यावसायिक तथा मालबाहक जहाजहरूले सो सामुद्रिक मार्गबाट स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न सक्ने जानकारी दिएका छन्।
  • युद्ध पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न कतारमा दुई देशबीच प्राविधिक वार्ता जारी रहेको छ, यद्यपि इरानले हालसम्म यस विषयमा औपचारिक टिप्पणी गरेको छैन।

१५ असार, काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनहरूमा भएका शृङ्खलाबद्ध सैन्य आक्रमण र प्रतिआक्रमणपछि अमेरिका र इरान तनाव कम गर्दै आ-आफ्नो सेनालाई पछि हट्न सहमत भएका छन्। मिडिया रिपोर्टहरूमा एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै यो जानकारी दिइएको हो।

रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिने होर्मुज स्ट्रेट र त्यसको वरिपरिको सामुद्रिक क्षेत्रमा भएका पछिल्ला भिडन्तहरूपछि दुवै देशले एक-अर्कामाथि युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका थिए।

अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सञ्चारमाध्यम ‘सीबीएस न्यूज’ सँग यस सहमतिको पुष्टि गर्दै अब व्यावसायिक तथा मालबाहक जहाजहरूले यस सामुद्रिक मार्गबाट ‘स्वतन्त्र रूपमा’ आवतजावत गर्न सक्ने बताएका छन्।

उनले दुई देशबीच जारी युद्धलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने उद्देश्यका साथ कतारमा नयाँ चरणको प्राविधिक वार्ताहरू समेत जारी रहने जानकारी दिएका छन्। होर्मुज स्ट्रेटमा आक्रमणहरू रोक्ने र सेना पछाडि हटाउने विषयमा बाहिरिएका यी रिपोर्टहरूमाथि इरानले भने अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

यसअघि गत जुन १७ का दिन अमेरिका र इरानले पाकिस्तानको मध्यस्थतामा १४ बुँदे एक ऐतिहासिक समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा ‘सबै मोर्चाहरूमा सैन्य अभियानहरू तत्काल र स्थायी रूपमा समाप्त गर्ने’ प्रावधान समावेश थियो।

तर उक्त सम्झौतापछि पनि सिंगापुरको झण्डा रहेको ‘एभर लभ्ली’ लगायतका जहाजहरूमाथि भएका आक्रमण र त्यसको जवाफमा अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले इरानी सैन्य ठेगानाहरूमा गरेका प्रहारले युद्धविराम सङ्कटमा परेको थियो। हालको नयाँ सहमतिले तत्कालका लागि युद्धको जोखिम टारेको र विश्वव्यापी ऊर्जा बजारका लागि लाइफलाइन मानिने होर्मुज स्ट्रेटमा पुनः सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

होर्मुज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित