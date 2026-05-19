कालीगण्डकी करिडोरको गुल्मी खण्डमा राति सवारी चलाउन रोक

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- गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालीगण्डकी करिडोरको हर्मीचौरदेखि धुमसम्मको खण्डमा राति ८ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।
- जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले वर्षायाम अवधिभरका लागि उक्त सडक खण्डमा रातको समयमा सवारी आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
- प्रशासनले तोकिएको समयबाहेक सवारी चलाउँदा समेत उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
१५ असार, काठमाडौं । कालीगण्डकी करिडोरको गुल्मी जिल्लाका केही खण्डमा रातको समयमा सवारी चलाउन रोक लगाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका अनुसार कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर १ हर्मीचौर (मिर्मी जाने चोक) देखि गुल्मी र बागलुङको सीमा क्षेत्र धुमसम्म राति ८ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।
जिल्ला सुरक्षा समिति गुल्मीको आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कार्यालयले जनाएको छ । आजबाट वर्षा अवधिभरका लागि रातको समयमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको हो । सो समयबाहेक यात्रा गर्दा समेत उच्च सतर्कता अपनाउन आह्वान गरिएको छ ।
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