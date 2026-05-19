मोटरसाइकल दुर्घटनाका घाइतेको हेलिकप्टरबाट उद्धार

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- डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिका-६ मा सोमबार राति मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जना घाइते भएका छन् ।
- गम्भीर घाइते सर्जन विकलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी थप उपचारका लागि सुर्खेत पठाइएको छ ।
- दुर्घटनामा परेका अर्का घाइते गोपाल नेपालीको जिल्ला अस्पताल दुनैमा उपचार भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिलराज गिरीले जानकारी दिए ।
१५ असार, डोल्पा । डोल्पामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी घाइते भएका एक जनाको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ।
ठूली भेरी नगरपालिका-६ खारखोलीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जना घाइते भएका थिए । घाइते भएकामध्ये जुम्ला घर भई दुनै बजारमा मोटरसाइकल ग्यारेज सञ्चालन गर्दै आएका २६ वर्षीय सर्जन विकलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको हो ।
उनलाई थप उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पठाइएको डोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिलराज गिरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार घाइते भएका अर्का त्रिपुरासुन्दरी-१ रल्ली गाउँका अन्दाजी २८ वर्षीय गोपाल नेपालीको जिल्ला अस्पताल दुनैमा उपचार भइरहेको छ ।
सोमबार राति करिब साढे ८ बजे सदरमुकाम दुनैबाट त्रिपुराकोट तर्फ जाँदै गरेको बा ५४ प ६६८६ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ५० मिटर तल खसेको थियो।
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