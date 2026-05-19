सिल प्याक पानीको बोतलभित्रै भेटियो छेपारो

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- सिरहाको लहानस्थित एक होटलमा बिक्रीका लागि राखिएको ऋषि जल नामक पानीको बोतलभित्र छेपारो भेटिएको छ।
- उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय लहानले केवी एण्ड सन्स नेपाल कम्पनीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ।
- प्रशासनले बजारमा पठाइएका खराब ब्याचका ती पानीका बोतल तत्काल फिर्ता लिन र गुणस्तरमा ध्यान दिन सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको छ।
१६ असार, काठमाडौं । सिरहाको लहानस्थित एक होटलमा बिक्रीका लागि राखिएको सिल प्याक पानीको बोतलभित्र छेपारो (छिपकिली) भेटिएको छ ।
पानीमा छेपारो भेटिएपछि ‘ऋषि जल’ नामक प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने केवी एण्ड सन्स नेपाल कम्पनीलाई इलाका प्रशासन कार्यालय लहानले २ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालयका अनुसार गत असार १० गते लहान नगरपालिका– ३ स्थित ‘न्यू भान्जा होटल’ मा उक्त कम्पनीले वितरण गरेको पानीको बोतलभित्र छेपारो देखिएको थियो ।
सोही विषयमा उपभोक्ताबाट फोनमार्फत जनगुनासो आएपछि कार्यालयको निरीक्षण टोलीले तत्काल अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा कम्पनीले अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको पाइएको थियो । प्रशासनले कम्पनीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही गरेको हो ।
उक्त कम्पनीको पानीबारे अन्य गुनासा समेत प्राप्त भइरहेको भन्दै प्रशासनले कम्पनी सञ्चालकलाई कार्यालयमै बोलाएर सचेत गराएको छ । प्रशासनले बजारमा पठाइएका ती खराब ब्याचका ‘ऋषि जल’ नामक पानीका सम्पूर्ण बोतल तत्काल बजारबाट फिर्ता लिन सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको छ ।
आगामी दिनमा यस्ता गल्ती दोहोरिएमा कानुन बमोजिम थप कडा कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पिउने पानीमै यस्तो चरम लापरवाही भेटिएपछि प्रशासनले आम उपभोक्तालाई सचेत रहन अपिल गरेको छ ।
कुनै पनि उपभोग्य वस्तु खरिद तथा उपभोग गर्दा सचेतता अपनाउन र वस्तुमा कुनै त्रुटि वा खराबी देखिएमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन प्रशासनले अनुरोध गरेको छ ।
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