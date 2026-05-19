रुकुमपूर्वमा माटोको ढिस्कोले पुरिँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते

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- रुकुमपूर्वको भूमे गाउँपालिका–६ मा गिट्टी–बालुवा निकाल्ने क्रममा ढिस्को खस्दा ५० वर्षीय दलखम्ब बुढाको मृत्यु भएको छ ।
- घटनामा परी ५१ वर्षीय सम्पूर्ण बुढा गम्भीर घाइते भएका छन् भने ३० वर्षीय चिन्तामणि बुढा सामान्य घाइते भएका छन् ।
- प्रहरी र स्थानीयवासीले घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल रुकुमपूर्व पठाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
१६ असार, रुकुमपूर्व । रुकुमपूर्वको भूमे गाउँपालिका–६ महतस्थित कन्टीघाने (सिमखोला भित्री सडक खण्ड) मा गिट्टी–बालुवा निकाल्ने क्रममा माथिबाट माटोको ढिस्को खस्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । अर्का एक जना सामान्य घाइते भएका छन्।
मंगलबार साँझ करिब ५:३० बजे सडकको भित्ताबाट गिट्टी–बालुवा निकालिरहेका बेला एक्कासि माथिबाट माटोको ढिस्को खस्दा उनीहरू पुरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल रुकुमपूर्व पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार भूमे गाउँपालिका–६ का करिब ५० वर्षीय दलखम्ब बुढाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । सोही स्थानका करिब ५१ वर्षीय सम्पूर्ण बुढा गम्भीर घाइते भएका छन् भने ३० वर्षीय चिन्तामणि बुढा सामान्य घाइते रहेका छन्।
घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
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