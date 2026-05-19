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थमन विक हत्या प्रकरणमा उच्चको फैसला : तीनको जन्मकैद सदर, ६ जनालाई ५ वर्ष कैद

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शैलेन्द्र महतो शैलेन्द्र महतो
२०८३ असार १७ गते २०:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उच्च अदालत जनकपुरले थमन विक हत्या प्रकरणमा तीन जनालाई जन्मकैदको सजाय सदर गर्दै अन्य छ जनालाई पाँच वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको छ।
  • अदालतले प्रदीप साह माझी, संजय कुमार साह र मोहन ठाकुरलाई जन्मकैदको सजाय कायम राखेको छ।
  • प्रदेश सांसद अभिराम शर्मासहित छ जनालाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोक्दै जिल्ला अदालतको यसअघिको केही फैसला उच्च अदालतले उल्ट्याएको छ।

१७ असार, काठमाडौं ।  उच्च अदालत जनकपुरले थमन विक हत्या प्रकरणमा महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला आंशिक रूपमा सदर तथा आंशिक रूपमा उल्ट्याएको छ । त्यस क्रममा जिल्ला अदालत महोत्तरीको फैसला सदर गर्दै तीन प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय सदर गरेको छ । अन्य ६ जनालाई पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ ।

कामु मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो फैसला सुनाएको हो ।

प्रतिवादी प्रदीप साह माझी, संजय कुमार साह र मोहन ठाकुरलाई तत्कालीन मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महलको १ नम्बरको कसुरमा १३(३) नम्बर बमोजिम जनही जन्मकैद गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतको २०८० मंसिर २८ गतेको फैसला मिलेको ठहर गर्दै उनीहरुको हकमा फैसला सदर गरेको अदालतका सूचना अधिकारी गणेश पाण्डेले जानकारी दिए ।

फैसलामा अदालतले मृतक थमन विकको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको, तीनै प्रतिवादीविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको, अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले आरोप स्वीकार गरेको तथा उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा एम्बुलेन्स चालक सुशील मिश्र र सँगै रहेका पप्पु कुमार साह, सियाराम पासवान र राजकुमार झाले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उनीहरूको संलग्नता पुष्टि गर्ने कागज गरेको उल्लेख गरेको छ ।

घटनास्थलका तस्बिरबाट पनि प्रतिवादी संजय कुमार साहले थमन विकमाथि प्रहार गरेको देखिएको अदालतको ठहर छ ।

यस्तै, निलम्बित लोसपाका प्रदेश सांसद अभिराम शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे, लक्ष्मी महतो र पवन कापरको हकमा भने उनीहरूले थमन विकमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभेटिएको अदालतले जनाएको छ ।

तर जन्मकैद सजाय पाएका प्रतिवादीहरूको पोलयुक्त बयानका आधारमा उनीहरू ज्यान मार्ने संयोग पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिएकाले मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी १७(२) नम्बरको कसुर गरेको ठहर गरिएको छ ।

यससँगै उच्च अदालतले शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डेलाई जन्मकैद सजाय सुनाएको तथा नेकपा एकालेका पूर्व सांसद लक्ष्मी महतो र पवन कापरलाई सफाइ दिएको महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म उल्ट्याएको छ । अदालतले सबै ६ जनालाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी १७ (२) बमोजिम जनही पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ ।

२०८० मंसिर २८ गते जिल्ला अदालत महोत्तरीका न्यायाधीश उद्धबप्रसाद भट्टराईको इजलाशले सुनाएको फैसला विरुद्ध शर्माका बुवा महेन्द्र शर्माले २०८१ बैशाख ९ गते, मिश्रको हकमा उनको श्रीमती संगीता कुमारी शर्मा, पाण्डेको हकमा उनको छोरी प्रियंका पाण्डे र धमेन्द्र रायको हकमा उनको दाजु अरविवन्द कुमार रायले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

अढाई वर्षको अवधिमा ५० औं पेशीमा आज फैसलाबाट फैसला सुनाइएको हो । ४९ वटा पेशी स्थगित भएको थियो ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौ २५ गते हेटौंडाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनका लागि परीक्षा दिएर ड्युटीको लागि महोत्तरी आएका असई थमन बिकमाथि महोत्तरीमा आन्दोलनकारीले आक्रमण गरेका थिए ।

घाइते बिकलाई जलेश्वर अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारको लागि एम्बुलेन्समा जनकपुर ल्याउँदै गर्दा महोत्तरीको साविक अनैठा गाविसमा आन्दोलनकारीले निकालेर कुटपिट गर्दा उनको ज्यान गएको थियो ।

थमन विक
लेखक
शैलेन्द्र महतो

महतो अनलाइनखबरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।

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