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सीआईबीको नाममा कसले पठाउँदैछ अनधिकृत इमेल ?

अनुसन्धान गर्ने निकायमै नाम दुरुपयोग गर्दै इमेल पठाउने व्यक्तिको खोजी सुरु भएको छ । यद्यपी, यसरी म्यासेज पठाउने व्यक्तिको भने पहिचान हुन सकेको छैन ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १८ गते १९:१५

१८ असार, काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को नाम गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरुलाई अनधिकृत म्यासेज पठाइएको खुलेको छ ।

सीआईबी प्रमुख डा. एआईजी मनोज केसी र सीआईबीको नाम जोड्दै विभिन्न व्यक्तिहरूलाई इमेल  पठाइएको सीआईबीले बताएको छ । यस्ता इमेलहरू सीआईबीले कसैलाई नपठाएको भन्दै त्यसमा विश्वास नगर्न भनिएको छ ।

अनुसन्धान गर्ने निकायमै नाम दुरुपयोग गर्दै इमेल पठाउने व्यक्तिको खोजी सुरु भएको छ । यद्यपी, यसरी म्यासेज पठाउने व्यक्तिको भने पहिचान हुन सकेको छैन ।

सीआईबी
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