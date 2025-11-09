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अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको सन्देश राष्ट्रिय सभा पुग्यो

राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सहितका विधेयकहरूबारेको सन्देश टेबल गरेका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते १४:३९

१९ असार, काठमाडौं । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको सन्देश राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको छ ।

शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सहितका विधेयकहरूबारेको सन्देश टेबल गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ ।

यसबाहेक आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।

अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभा
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