टोकियोको ओदाइबामा ‘नेपाल फेस्टिभल’ ३ दिन भव्यरुपमा मनाइने

काठमाडौं । जापानको राजधानी टोकियोस्थित प्रसिद्ध पर्यटकीय थलो ओदाइबामा जुलाई १८, १९ र २० गते तीनदिने ‘नेपाल फेस्टिभल २०२६’ आयोजना हुने भएको छ ।
नेपाली राजदूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ, आदिवासी जनजाति महासंघको संयुक्त आयोजनामा १५ औं संस्करणको महोत्सव आयोजना हुन लागेको हो ।
एनआरएनए जापानका प्रवक्ता सचिन आचार्यका अनुसार यसपटकको फेस्टिभललाई नेपाली समुदायभन्दा पर विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । ‘जापान घुम्न आएका हजारौं विदेशी पर्यटकसमक्ष नेपालको संस्कृति, पर्यटन, कला र सभ्यतालाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचित गराउने महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ’ उनले भने ।
उनले भने, ‘ओदाइबा जापानी तथा विदेशी पर्यटकको अत्यन्त लोकप्रिय गन्तव्य हो । यसपटक फेस्टिभल जापानमा बस्ने नेपालीमाझ मात्र होइन, संसारका विभिन्न देशबाट टोकियो भ्रमणमा आएका पर्यटकमाझ पनि पुग्नेछ ।’
फेस्टिभलले मौलिक नेपाली संस्कृति, पर्यटन र राष्ट्रिय पहिचानलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने आशा आचार्यले लिए । फेस्टिभलमा मौलिक परिकार, जातजातिका सांस्कृतिक झाँकी, परम्परागत नृत्य, लोकसंस्कृति, हस्तकला तथा ख्यातिप्राप्त कलाकारको सांगीतिक प्रस्तुति हुनेछ ।
एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुवास लामिछानेका अनुसार करिब २ करोड जापानी येन लागत अनुमान गरिएको यस फेस्टिभलबाट संकलित रकम नेपाल हाउस जापान निर्माण अभियानमा लगानी गरिनेछ ।
चिबामा निर्माणाधीन नेपाल हाउसलाई नेपाली समुदायको साझा पहिचान, संस्कृति र पर्यटन प्रवद्र्धनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना छ । पशुपतिनाथ मन्दिर र बौद्ध स्तूपाका प्रतिरूपसहित नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदालाई झल्काउने संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
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