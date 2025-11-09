वैदेशिक रोजगारी ठगीमा १९ विरुद्ध एकैदिन पक्राउ पूर्जी, २५ नयाँ मुद्दा दर्ता

१९ असार, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले एकैदिन २५ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता गर्दै १९ जना फरार अभियुक्तविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गरेको आरोपमा आज मात्रै ८ जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि उपस्थित गराइएको छ । फरार रहेका अन्य १९ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्दै खोजी कार्यलाई समेत तीव्र बनाइएको विभागले जनाएको छ ।
म्यानपावर कम्पनीहरूको गतिविधिमाथि पनि विभागले निगरानी बढाएको छ । संस्था अनुगमन शाखाले विभिन्न विषयमा ३ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई स्पष्टीकरण तथा आवश्यक पत्राचार गरेको छ । साथै, ४७ वटा म्यानपावर कम्पनी र ७ वटा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी) प्रदायक संस्थाको नवीकरण गरिएको छ ।
ठगी तथा समस्यामा परेका श्रमिकको उद्दार र न्यायका लागि पनि विभाग सक्रिय देखिएको छ । विभागले एकैदिन २ जना श्रमिकको उद्दार गरेको, ५ वटा उजुरी फस्र्योट गरेको तथा विदेशमा रहेका श्रमिकका लागि सम्झौताअनुसार सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा २ वटा प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, ८ पटक दुईपक्षीय छलफल गरी एक जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ ।
श्रमिकका गुनासो सम्बोधनमा पनि विभागले चासो देखाएको छ । ‘हेलो सरकार’ मार्फत प्राप्त ९ वटा गुनासोमध्ये ५ वटाको समाधान गरिएको दाबी गरेको छ । विभागको कल सेन्टरमा दर्ता भएका ४६ गुनासोमध्ये ४४ वटाको तत्काल सम्बोधन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ठगीमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही जारी रहने स्पष्ट पारेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिक ठग्ने जोकोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
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