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चक्लेटको प्याकेटभित्र थाइल्यान्डको गाँजा, विमानस्थलमा समातिए भारतीय नागरिक

चक्लेटको प्याकेटभित्र थाइल्यान्डको गाँजा लिएर आएको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २१ गते १२:४३

२१ असार, काठमाडौं । चक्लेटको प्याकेटभित्र थाइल्यान्डको गाँजा लिएर आएको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा भारतको कोलकत्ता पश्चिम बंगालका ५७ वर्षीय हरि क्षेत्री छन् । उनलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीले विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो ।

आइतबार थाई एअरवेजको उडानमार्फत बैंककबाट काठमाडौं आएका उनको लगेजमा चक्लेटको प्याकेटभित्र २ किलो ८ सय ग्राम गाँजा बरामद भएको ब्यूरोका एसपी तथा प्रवक्ता दुर्गाराज रेग्मीले बताए ।

गाँजा
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