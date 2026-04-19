+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनकुटामा एकै दिन ७९५ किलो गाँजा बरामद, दुई जना पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते १८:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनकुटा प्रहरीले दुई छुट्टाछुट्टै कारबाहीमा सात सय ९५ किलोग्राम गाँजा बरामद गर्दै दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
  • साँगुरीगढी–६ कोलबोटेमा मिनी ट्रकबाट आलुको बोराभित्र लुकाएको सात सय ७५ किलोग्राम गाँजासहित चालक परीक्षण कुँवर पक्राउ परेका छन्।
  • साँगुरीगढी–७ लुम्फाजुङबाट २० किलोग्राम गाँजासहित २४ वर्षीय विशेष राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

१५ असार, धनकुटा । धनकुटा प्रहरीले एकै दिन दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा गरेको कारबाहीमा कुल ७ सय ९५ किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको छ भने दुई पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार सवारी जाँचका क्रममा गाँजा बरामद भएपछि प्रहरीले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय भेडेटारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं. ६ कोलबोटेमा सवारी जाँच गर्ने क्रममा धनकुटाबाट सुनसरीको धरानतर्फ जाँदै गरेको को १ ख ४६३५ नम्बरको मिनी ट्रक रोकी खानतलासी गरेको थियो ।

जाँचका क्रममा ट्रकमा आलुको बोराले छोपेर ल्याइएको अवस्थामा २५ वटा पोकामा प्रति पोका ३१ किलोग्रामका दरले जम्मा ७ सय ७५ किलोग्राम गाँजा फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक नारायण रञ्जितकारले जानकारी दिए ।

घटनासँगै मिनी ट्रक चालक धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका–१ स्थायी घर भई हाल सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१ आँपगाछी बस्दै आएका ३३ वर्षीय परीक्षण कुँवर पक्राउ परेका छन् ।

उनीमाथि लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी उपरीक्षक रञ्जितकारले जानकारी दिए । यस्तै प्रहरी चौकी डाँडाबजारबाट खटिएको टोलीले साँगुरीगढी गाउँपालिका–७ लुम्फाजुङबाट बा ६४ प १४३५ नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा बोराभित्र रहेको जेब्रा झोलामा लुकाएर राखिएको २० किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको छ ।

उक्त घटनामा साँगुरीगढी गाउँपालिका–५ का २४ वर्षीय विशेष राईलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीमाथि पनि लागूऔषध ओसारपसार सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

गाँजा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित