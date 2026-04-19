धनकुटामा एकै दिन ७९५ किलो गाँजा बरामद, दुई जना पक्राउ

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- धनकुटा प्रहरीले दुई छुट्टाछुट्टै कारबाहीमा सात सय ९५ किलोग्राम गाँजा बरामद गर्दै दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
- साँगुरीगढी–६ कोलबोटेमा मिनी ट्रकबाट आलुको बोराभित्र लुकाएको सात सय ७५ किलोग्राम गाँजासहित चालक परीक्षण कुँवर पक्राउ परेका छन्।
- साँगुरीगढी–७ लुम्फाजुङबाट २० किलोग्राम गाँजासहित २४ वर्षीय विशेष राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
१५ असार, धनकुटा । धनकुटा प्रहरीले एकै दिन दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा गरेको कारबाहीमा कुल ७ सय ९५ किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको छ भने दुई पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार सवारी जाँचका क्रममा गाँजा बरामद भएपछि प्रहरीले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय भेडेटारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं. ६ कोलबोटेमा सवारी जाँच गर्ने क्रममा धनकुटाबाट सुनसरीको धरानतर्फ जाँदै गरेको को १ ख ४६३५ नम्बरको मिनी ट्रक रोकी खानतलासी गरेको थियो ।
जाँचका क्रममा ट्रकमा आलुको बोराले छोपेर ल्याइएको अवस्थामा २५ वटा पोकामा प्रति पोका ३१ किलोग्रामका दरले जम्मा ७ सय ७५ किलोग्राम गाँजा फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक नारायण रञ्जितकारले जानकारी दिए ।
घटनासँगै मिनी ट्रक चालक धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका–१ स्थायी घर भई हाल सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१ आँपगाछी बस्दै आएका ३३ वर्षीय परीक्षण कुँवर पक्राउ परेका छन् ।
उनीमाथि लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी उपरीक्षक रञ्जितकारले जानकारी दिए । यस्तै प्रहरी चौकी डाँडाबजारबाट खटिएको टोलीले साँगुरीगढी गाउँपालिका–७ लुम्फाजुङबाट बा ६४ प १४३५ नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा बोराभित्र रहेको जेब्रा झोलामा लुकाएर राखिएको २० किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको छ ।
उक्त घटनामा साँगुरीगढी गाउँपालिका–५ का २४ वर्षीय विशेष राईलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीमाथि पनि लागूऔषध ओसारपसार सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
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