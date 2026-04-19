दीपक भट्टलाई नख्खु, प्रदीप अधिकारीलाई सुन्धारा कारागार सारियो

२१ असार, काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्ट र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको कारागार सरुवा गरिएको छ ।
उनीहरू दुवै जना डिल्लीबजार कारागारमा थिए । कारागार प्रशासन स्रोतका अनुसार दीपक भट्टलाई ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा सरुवा गरिएको छ । अधिकारीलाई भने केन्द्रीय कारागार सुन्धारा सरुवा गरिएको छ ।
विभागबाट पत्र आएपछि शुक्रबार उनीहरुको कारागार सरुवा गरिएको हो । ‘माथिबाट सरुवाको पत्रआएपछि सरुवा भएको हो । के, किन भन्ने हामीलाई जानकारी भएन’ कारागार प्रशासन स्रोतले भन्यो ।
अन्य कारागार भन्दा खुल्ला ठाउँहरु भएका डिल्लीबजार कारागारमा प्रायजसो भीआईपी कैदीबन्दीहरुको रोजाई पर्दै आएको छ । अहिले पनि भीआईजी कैदीबन्दीले यो कारागार भरिभराउ छ ।
मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश अहिराजदेखि, एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ यही कारागारमा छन् । सुनिल पौडेल, विकल पौडेलदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिव गौतम पनि डिल्लीबजार कारागारमै छन् ।
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