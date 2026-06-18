मेक्सिको भर्सेस् इंग्ल्यान्ड : प्लेयर्स टु वाच

२१ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ १६ मा इंग्ल्यान्ड र मेक्सिको भोलि बिहान आमनेसामने हुँदैछन् ।
घरेलु महादेशको फाइदा उठाउँदै र रङ्गशालामा आफ्ना हजारौँ समर्थकहरूको गजबको ‘मेक्सिकन वेभ’ ऊर्जाका साथ मैदान उत्रने मेक्सिको इंग्ल्यान्ड जस्तो बलियो टोलीलाई स्तब्ध पार्दै क्वार्टरफाइनलको यात्रा तय गर्न चाहन्छ ।
कागजमा इंग्ल्यान्ड बलियो र स्टार खेलाडीहरूले भरिएको देखिए पनि मेक्सिको आफ्नो जुझारु शैली र रक्षात्मक रणनीतिका लागि प्रख्यात छ ।
यो ‘गर या मर’ को दबाबपूर्ण खेलमा दुवै टोलीका केही खेलाडीहरूको प्रदर्शन खेलको नतिजा उल्टाउन सबैभन्दा निर्णायक बन्न सक्छ ।
इंग्ल्यान्ड
ह्यारी केन (स्ट्राइकर) : टोलीका कप्तान तथा सर्वकालीन महान् स्ट्राइकर केन इंग्ल्यान्डको आक्रमणका मुख्य खम्बा हुन् । बक्सभित्रको क्लिनिकल फिनिसिङसँगै ‘फल्स नाइन’ का रूपमा तल झरेर जुड बेलिङहम र बुकायो साकाका लागि अवसर सिर्जना गर्न उनी माहिर छन् । दबाबपूर्ण नकआउट खेलमा उनको अनुभव टोलीका लागि अमूल्य हुनेछ।
जुड बेलिङहम (मिडफिल्ड) : रियल मड्रिडका यी जुझारु मिडफिल्डर इंग्ल्यान्डको खेलका मुख्य ‘इन्जिन’ हुन् । मिडफिल्डमा बल खोस्ने, खेलको गति नियन्त्रण गर्ने र बक्सभित्र अचानक छिरेर गोल निकाल्ने उनको बहुमुखी क्षमता मेक्सिकन रक्षापङ्क्तिका लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा बन्नेछ ।
बुकायो साका (विङ्गर) : आर्सनलका यी तीव्र गतिका विङ्गर राइट विङका मुख्य केन्द्र हुन् । उनको द्रुत गति, बक्सभित्र छिर्ने ड्रिबलिङ शैली र सानदार क्रसहरूले मेक्सिकोको डिफेन्सलाई खेलभरि नै व्यस्त राख्ने निश्चित छ ।
मेक्सिको
राउल जिमेनेज (फरवार्ड) : मेक्सिकन आक्रमणका मुख्य ‘पोस्टर ब्वाई’ जिमेनेज युरोपेली क्लब फुटबलमा शानदार प्रदर्शन गरेर राष्ट्रिय टोलीको भरपर्दा स्ट्राइकर बनेका हुन् । इंग्ल्यान्डका डिफेन्डरहरूलाई पेनाल्टी बक्सभित्र व्यस्त राख्दै सानो मौकालाई पनि गोलमा बदल्न उनी खप्पिस छन् ।
जुलियन क्विनोनेस (विङ्गर) : आफ्नो गति, शारीरिक शक्ति र उत्कृष्ट ड्रिबलिङका लागि प्रख्यात क्विनोनेस मेक्सिकोका मुख्य गोलकर्ता हुन् । विङ्ग्सबाट तीव्र गतिमा बल अगाडि बढाउँदै इंग्ल्यान्डको रक्षापङ्क्तिलाई दबाबमा राख्ने र जिमेनेजका लागि अवसर सिर्जना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यिनकै हुनेछ ।
एड्सन अल्भारेज (मिडफिल्डर) : वेस्ट ह्यामका यी डिफेन्सिभ मिडफिल्डर तथा टोलीका कप्तान मेक्सिकोको रक्षापङ्क्तिका अगाडि मुख्य ढाल हुन् । इंग्ल्यान्डका जुड बेलिङहम र फिल फोडेनको सिर्जनशीलतालाई मिडफिल्डमै रोक्ने र काउन्टर-अट्याकको सुरुवात गर्ने जिम्मेवारी यिनकै काँधमा हुनेछ ।
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