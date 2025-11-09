बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि बीपी राजमार्गको काभ्रे सडक खण्ड अवरुद्ध

२१ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । अविरल वर्षासँगै रोशी खोलामा पानीको सतह बढेपछि बीपी राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोक खण्डमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख रविन कार्कीका अनुसार आइतबार अपराह्न ३ बजेदेखि ठूलो वर्षापछि रोशी र दाप्चाखोलामा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएका कारण बीपी राजमार्गमा सवारी होल्ड गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बीपी राजमार्गको चौकीडाडा र घुमाउने खण्डमा क्षति पुगेकोले तत्कालका लागि सबै प्रकारका सवारी साधनको आवागमन रोकिएको जानकारी दिए ।
प्रहरी प्रमुख कार्कीका अनुसार काठमाडौंतर्फ र पूर्वतर्फ आवतजावत गरिरहेका सवारीसाधनलाई काभ्रेपलाञ्चोक तर्फ काभ्रेभञ्ज्याङ र मंगलटारमा तथा सिन्धुली तर्फ नेपालथोकमा होल्ड गरिएको छ ।
सडकको अवस्था सामान्य नभएसम्म सवारी सञ्चालन नगरिने प्रहरीले जनाएको छ ।
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