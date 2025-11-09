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कर्णाली दुर्घटनाको उद्धारबारे रास्वपाकै सांसदले मागे गृहमन्त्रीसँग जवाफ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १३:१५

२२ असार, काठमाडौं । कर्णाली दुर्घटना र त्यसको उद्धारबारे सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले समेत गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जवाफ माग गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले कर्णालीमा भएको सवारी दुर्घटनामा कम ध्यान दिएको भनेर ध्यानाकर्षण गरे ।

यो विषयमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद रमेश प्रसाईं पनि बोले ।

‘हालसालै जुन दुर्घटना कर्णाली राजमार्गम भयो । सरकारले उद्धारका लागि आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गर्यो कि गरेन ?’ प्रसाईंले भने, ‘के मान्छे भिरमा अड्किएर हार गुहार गरेको र विपक्षी मित्रहरूले भने जस्तै लापरबाही भएको साँचो हो ?’

यो विषयमा उनले गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘भविष्यमा कर्णाली राजमार्गम यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन सरकारसँग दीर्घकालीन योजनाहरू के के छन् ? गृहमन्त्रीले यो रोष्ट्रममा उभिएर उत्तर दिनैपर्छ ।’

नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषयमा आफूहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्दै उनले सभामुखलाई समेत तत्काल रुलिङ गर्न माग गरे ।

रमेश प्रसाई
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