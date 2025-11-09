+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वीरगञ्जका क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेशलाई पूर्ण रोक लगाउन सांसद पन्तको माग

प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा खुल्लमखुल्ला नेपालीहरूलाई पनि सहजै प्रवेश गराइएको भन्ने गुनासो स्थानीयहरूको रहेको भन्दै सांसद पन्तले यस्तो गतिविधिमा संलग्न प्रहरी प्रशासनमाथि कारबाही गर्न माग समेत गरे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १५:३६

२२ असार, काठमाडौं । रास्वपाका सांसद हरि (बुद्धिबहादुर) पन्तले वीरगञ्जका तारे होटलहरूमा सञ्चालित क्यासिनोहरूमा नेपालीहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउन  सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले यस्तो माग गरेका हुन् ।

प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा खुल्लमखुल्ला नेपालीहरूलाई पनि सहजै प्रवेश गराइएको भन्ने गुनासो स्थानीयहरूको रहेको भन्दै सांसद पन्तले यस्तो गतिविधिमा संलग्न प्रहरी प्रशासनमाथि कारबाही गर्न माग समेत गरे ।

उनले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र वीरगञ्जको प्रायः सबै तारे होटलहरूमा क्यासिनोहरू खोलिएका छन् । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट वीरगञ्ज घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका निमित्त खोलिएका ती क्यासिनोहरूमा हिजो आज त्यहाँका प्रहरी र प्रशासनको मिलोमतोमा खुल्लमखुल्ला नेपालीहरूलाई पनि सहजै प्रवेश गराइएको भन्ने स्थानीयहरूको व्यापक जनगुनासो छ । यसरी क्यासिनोमा नेपालीहरूले सहजै प्रवेश पाउँदा क्यासिनोको लतमा परेका वीरगञ्ज तथा यस वरिपरिका ठूला व्यापारी घरानादेखि लिएर भर्खरै व्यवसायमा हात हालेका युवा उद्यमीसम्म र मध्यम वर्गीय परिवारदेखि लिएर विभिन्न पेशामा आबद्ध रहेका पेशाकर्मीहरूसम्म आफ्ना जायजेथा क्यासिनोमा हारेर बिल्लिबाठ भएको अवस्था छ । त्यसरी क्यासिनोको लतमा परेका कयौं व्यक्तिहरूको हुँदाखादाको व्यापार व्यवसाय र लेनदेन बिग्रिन गई सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध नै क्षतविक्षत भएको अवस्था पनि छ । त्यसैले म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकार र पर्साको स्थानीय प्रशासनलाई क्यासिनोहरूमा नेपालीहरूको पूर्ण रूपमा रोक लगाउन र दोषी देखिए त्यहाँका प्रहरी प्रशासनलाई पनि कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछु ।’

सांसद पन्तले वीरगञ्ज नाका हुँदै भारत पुगेका गाँजा र चरेसका गाडीहरू भारतीय बजार रक्सौल लगायत सीमावर्ती बजारहरूमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले क्विन्टलको क्विन्टल गाँजा बरामद गरेको तथ्यहरू सञ्चारमाध्यमहरूबाट आइरहँदा पर्सा प्रहरीमाथि नै यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताए ।

आम सर्वसाधारणले एक दुई हजारका घरायसी सामान ल्याउँदा पक्रने तर तस्करहरूले मुख्य नाका हुँदै ठूलो मात्रामा लागुऔषध लगायतका तस्करीका सामानहरू ओहरदोहर हुँदा पनि नदेख्ने प्रहरी प्रशासनको यस्तो विषय गम्भीर भएको उनले बताए ।

केही दिन अघि मात्रै गृहमन्त्री स्वयंलाई त्यहाँका स्थानीयहरूले बताएको कुराहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आएको स्मरण गराउँदै सांसद पन्तले त्यस बाबजुद पनि गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालय मौन बस्नुलाई पर्साका जनताले निकै चासोका साथ हेरिरहेको बताए ।

क्यासिनो हरि पन्त
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित