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एडीबी अध्यक्ष कान्दाले गरे मार्कीचोक र मुलपानी सबस्टेसन उद्घाटन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १६:५८

२२ असार, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएका एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाले २ वटा विद्युतीय सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका छन् । अध्यक्ष कान्दाले भर्चुअल रूपमा मार्कीचोक र मुलपानी सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत डाग्नी म्योस र अध्यक्ष कान्दाले संयुक्त रूपमा सबस्टेसनको उद्घाटन गरे ।

दुई सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं उपत्यकासहित उच्च विद्युत् माग भएका प्रमुख क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र गुणस्तरीय बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

वितरण प्रणालीको क्षमता वृद्धि, विद्युत् आपूर्तिको स्थायित्व तथा प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास अध्यक्ष कान्दाले गरेका छन् ।

अध्यक्ष कान्दाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण कमाण्ड तथा कन्ट्रोल सेन्टर र एडीबीको वित्तीय सहयोगमा निर्माण गरिएको डेटा सेन्टरको अवलोकन समेत गरेका छन् । विद्युत् प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाउन यस्ता पूर्वाधारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए ।

डेटा सेन्टरको अवलोनकपछि अध्यक्ष कान्दाले वास्तविक समयमा विद्युत् प्रणालीको निगरानी तथा प्रभावकारी डेटा व्यवस्थापनमार्फत नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले यस्ता पूर्वाधार विकासले नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारसँगै सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक आधार तयार पारिरहेको बताए । एडीबीले आगामी दिनमा पनि नेपालको स्वच्छ ऊर्जा विकास, ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार तथा दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

देशको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई थप सुदृढ, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माण सम्पन्न भएका मुलपानी १३२ केभी र मार्कीचोक २२० केभी सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले मुलपानी १३२ केभी र मार्कीचोक २२० केभी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणाली थप मजबुत, भरपर्दो र प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रसारण पूर्वाधारको विस्तारले विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर सुधार्नुका साथै बढ्दो ऊर्जा माग व्यवस्थापन गर्न सहज भूमिका खेल्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको लगानी र आधुनिक पूर्वाधार विकासले नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख गर्दै यसले आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक विकास तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुर्‍याउने धारणा राखे ।

सरकार ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार, प्रसारण प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिमार्फत ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

एडीबीको सहयोगमा नेपालमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, सबस्टेसन निर्माण, स्मार्ट प्रणाली विकास तथा ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारका विभिन्न परियोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । मार्कीचोक र मुलपानी सबस्टेसनको सञ्चालनलाई ती प्रयासकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

मासातो कान्दा
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