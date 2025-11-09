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नेप्सेका सीईओ चापागाईंले दिए राजीनामा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १७:०८

२२ असार, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंले राजीनामा दिएका छन् । चापागाईंले सोमबार अर्थमन्त्रालय पुगेर आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।

नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए । तर कारणबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । लम्साल नेप्सेका अध्यक्ष पनि हुन् । ‘चापागाईंले राजीनामा दिनुभएको जानकारी पाएँ,’ उनले भने,‘ उहाँसँग भेट पनि भएको छैन र उहाँले बुझाएको पत्र पनि नहेरेको हुनाले राजीनामा दिनुको कारण थाहा भएन।’

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खाएका व्यक्तिहरूलाई बर्खास्त गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । यद्यपि त्यसमा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूका नियूक्ति बर्खास्त परेको थिएन ।

तर पनि नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकका अध्यक्षहरूले राजीनामा दिएका थिए । अघिल्लो सरकारमा नियुक्ति खाएको हुनाले चापागाईंले मार्गप्रशस्त गरेको हुनसक्ने नेप्सेका अधिकारीहरूको अनुमान छ ।

चुडामणि चापागाईं
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