धुलिखेल-खावा सडकको निर्माण रोकियो, यातायात चौबिसै घण्टा खुला

२२ असार, काठमाडौं । अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडक खण्डमा रातको समयमा यातायातमा लगाइएको रोक खुला गरिएको छ ।
वर्षाका कारण निर्माणको काम प्रभावित भएसँगै यातायातका साधन बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिइएको सडक डिभिजन भक्तपुरले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि सडक निर्माणको प्रयोजनका लागि असार २२ देखि ४ साउनसम्म रातको समय (बेलुका ७ बजेदेखि बिहान ५ बजे) टिपर तथा ट्रक र यात्रुबाहक, मालबाहक सवारी साधनमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो ।
तर, अहिले लगातार वर्षा हुँदा निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै यातायात पुनः सञ्चालन गरिएको डिभिजनका प्रमुख इ. योगेश ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
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