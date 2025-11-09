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सुदूरपश्चिम प्रदेश : मुख्यमन्त्रीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसकै दुई मन्त्री गएनन्  

बैठकमा सहभागी नभएको दिवानसिंह पक्षले भने बजेटबारे देखिएका समस्या हल गर्न कांग्रेस र एमालेले शीर्ष तहका नेताहरू समन्वयका लागि पठाउने भएकाले कांग्रेसको दलको बैठकको अर्थ नभएको बताएको छ ।

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जनक विष्ट जनक विष्ट
२०८३ असार २२ गते १८:१०
फाइल तस्वीर

२२ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बोलाएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक कांग्रेसकै मन्त्रीले बहिष्कार गरेका छन् ।

मुुख्यमन्त्री शाहले मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा छलफलका अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट टेबुल हुने भएपछि सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए ।

तर, बैठकमा सांसद दिवानसिंह विष्ट पक्षका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावल र सामाजिक विकास मन्त्री बेलबहादुर राना संसदीय दलको बैठकमा नगएका हुन् ।

विष्टसहित उनी पक्षीय अन्य सांसद पनि दलको बैठकमा सहभागी नभएको स्रोतले बतायो ।

अर्को पक्ष बैठकमा सहभागी नभएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटबारे सबैपक्षसँग वार्ता, संवाद गर्दै अघि बढ्ने निर्णय लिएका छन् । शाहले बजेटमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

उनले सांसदहरूलाई करीब डेढ अर्ब बढीका योजना दोहोरिएको बताउँदै तीनलाई पनि हटाउने बताए ।

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई विश्वासमा लिएर बजेट पारित गर्ने बैठकले गरेको एक सांसदले जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमालेसँग संवाद, छलफल र सहमतिका आधारमा प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको हो ।

बैठकमा सहभागी नभएको दिवानसिंह पक्षले भने बजेटबारे देखिएका समस्या हल गर्न कांग्रेस र एमालेले शीर्ष तहका नेताहरू समन्वयका लागि पठाउने भएकाले कांग्रेसको दलको बैठकको अर्थ नभएको बताएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले असार १ गते अगामी वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर बजेट छलफलका लागि अहिलेसम्म टेबुल भएको छैन । बजेटप्रति सत्तारुढ दल एमाले पनि असन्तुष्ट छ । एमालेले यसअघि नै बजेटमा संशोधन हाल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
लेखक
जनक विष्ट

विष्ट अनलाइनखबरका कैलाली संवाददाता हुन् ।

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