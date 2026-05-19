सुदूरपश्चिममा छुट्टाछुट्टै घटनामा तीन जनाको मृत्यु

११ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लामा भएका छुट्टाछुट्टै घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुलामा एक–एक जनाको ज्यान गएको हो ।
प्रहरीका अनुसार कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा डल्लब र मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ ।
टिकापुर नगरपालिका–४ ठानापुरका ४५ वर्षीय श्रीराम चौधरीले चलाएको डल्लब र बर्दगोरिया गाउँपालिका–४ मुडाका ४० वर्षीय रुपलाल बादीले चलाएको सुपप्र ०१–०१२ प २१८३ नम्बरको मोटरसाइकल ठोक्किएका थिए ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल चालक बादीलाई उपचारका लागि नेपालगञ्जस्थित वेस्टर्न अस्पताल लगिएकोमा उपचारकै क्रममा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै, कञ्चनपुरमा एक व्यक्ति आफ्नै खेतमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । बेलौरी नगरपालिका–७ ठूलो सिंहपुरका ५५ वर्षीय वीरप्रसाद चौधरी बुधबार साँझ घरबाट करिब दुई किलोमिटर टाढा रहेको आफ्नै खेतमा मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
यसैगरी दार्चुलामा पोखरीमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । नौगाड गाउँपालिका–२ दल्लेखका ४ वर्षीय ओलिसन मन्याल तरकारी बारीमा सिँचाइका लागि बनाइएको पानीको पोखरीमा डुबेका थिए । उनलाई उद्धार गरी उपचारका लागि गोकुलेश्वर अस्पताल लगिएकोमा उपचारकै क्रममा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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