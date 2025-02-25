अफगान क्रिकेटर शपूर जाद्रानको निधन

२३ असार, काठमाडौं । अफगानिस्तानका पूर्वक्रिकेटर शपूर जाद्रानको ३८ वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भएको छ । लामो समयदेखि दुर्लभ प्रतिरक्षा प्रणालीसम्बन्धी रोग (एचएलएच) बाट पीडित जद्रानले पछिल्ला केही महिनादेखि भारतको दिल्ली–एनसीआर क्षेत्रमा उपचार गराइरहेका थिए ।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत उनको निधनको पुष्टि गर्दै जाद्रान अफगानिस्तान क्रिकेटको जग बसाल्ने प्रमुख व्यक्तिमध्ये एक रहेको जनाउँदै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ ।
एसीबीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘शपूर जाद्रान अफगानिस्तान क्रिकेटको आधार निर्माण गर्ने व्यक्तित्वमध्ये एक थिए । उनको समर्पण, लगाव र अथक मेहनतले देशमा क्रिकेटको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।’
सन् २००९ देखि २०२० सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा जद्रानले ४४ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा ४३ विकेट तथा ३६ टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा ३७ विकेट लिएका थिए ।
उनी सन् २०१५ को एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकपमा स्कटल्यान्डविरुद्ध अफगानिस्तानले हासिल गरेको ऐतिहासिक जितका नायकमध्ये पनि थिए । उक्त खेलमा उनले विजयी रन प्रहार गर्दै अफगानिस्तानलाई विश्वकप इतिहासकै पहिलो जित दिलाएका थिए ।
एसीबीले जाद्रान केवल उत्कृष्ट खेलाडी मात्र नभई युवा अफगान क्रिकेटरहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै उनको साहस, संघर्ष र क्रिकेटप्रतिको समर्पण सधैं सम्झिरहने जनाएको छ ।
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