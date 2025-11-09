करेन्ट लागेर विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको मृत्यु

२४ असार, उदयपुर (गाईघाट) । बेलका नगरपालिका–९ रामपुर बजारमा करेन्ट लागेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक जना कर्मचारीको मृत्यु भएको छ ।
यहाँस्थित उक्त कार्यालयका अनुसार प्राधिकरणका ४० वर्षीय कर्मचारी मिलन चामलिङको विद्युत्को पोल मर्मत गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर आज मृत्यु भएको हो । उनी करार सेवाका कर्मचारी थिए।
घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
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