एआई कम्पनी ओपनएआईले वास्तविक समयमा एकैसाथ सुन्न र बोल्न सक्ने क्षमता भएको आवाजमा आधारित नयाँ मोडल ‘जीपीटी-लाइभ’ सार्वजनिक गरेको छ।
आईपीओको तयारीमा रहेको यस एआई स्टार्टअपले बुधबार विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरूका लागि जीपीटी-लाइभका दुई संस्करणहरू जीपीटी-लाइभ-१ र जीपीटी-लाइभ-१ मिनी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो।
यसअघि गत मे महिनामा पनि ओपनएआईले आफ्नो डेभलपर प्लेटफर्मका लागि तीनवटा अडियो मोडलहरू ल्याएको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य आवाजमा आधारित सफ्टवेयर एजेन्टहरूलाई अझ बढी संवादात्मक बनाउनु र तोकिएका कार्यहरू पूरा गर्न सक्षम तुल्याउनु थियो।
सोही प्रविधिलाई थप परिष्कृत गर्दै कम्पनीले अहिले प्रयोगकर्तासँग तत्कालै दोहोरो कुराकानी गर्न सक्ने यो नयाँ एआई मोडल ल्याएको हो।
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