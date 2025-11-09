धोबीखोलामा एक महिलाले हाम फालिन्, खोजी जारी

२५ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको धोबीखोलामा एक महिलाले हाम फालेकी छिन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार, कालोपुल र रातोपुलबीचको धोबीखोलामा एक महिलाले हामफालेकी हुन् ।
सेतो टिसर्ट लगाएकी र कम्मरमा पिंक कलरको ज्याकेट बाँधेकी अन्दाजी ३५ वर्ष जतिकी महिलाले खोलामा हाम फालेको प्रहरीले बताएको छ ।
ती महिलाको खोजीका लागि अहिले धोबी खोला क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
यद्यपी उनको अवस्थाबारे भने केही पत्ता लागेको छैन ।
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